* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Режиссёр Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), осужденная на шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала приговор, который ей вынесли. Обращение 9 июля опубликовали в Telegram-канале её сторонников.

Илья Питалев/РИА Новости Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Я пока ещё в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями», — заявила она.

Беркович сообщила, что будет искать разные способы, чтобы добиться отмены приговора или сокращения срока. Она также попросила сторонников присылать ей книги, но лёгкое чтение, например детективы или современные романы. Режиссёр добавила, что заключение ещё не означает конец жизни.

«Тюрьма не могила, срок не резина», — напомнила осужденная тюремную поговорку.

Как сообщало ИА Регнум, Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и сотрудничавшую с ней драматурга Светлану Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновными в публичном оправдании терроризма. Каждую из них приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Им также запретили в течение трёх лет администрировать интернет-ресурсы.

При этом в суде отметили, что у Беркович и Петрийчук, как и у всех остальных, есть право на помилование президента России. Кроме того, женщины будут иметь право на условно-досрочное освобождение после того, как отбудут не менее трёх четвертей назначенного срока.

Причиной для уголовного преследования Беркович и Петрийчук стал поставленный ими спектакль «Финист — Ясный сокол». Пьеса рассказывает о том, как женщины знакомятся через соцсети с радикальными исламистами. Режиссёра с драматургом задержали в мае 2023 года после того, как в Сети опубликовали ролик с читкой произведения, в котором выявили признаки оправдания терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс обеих женщин в реестр экстремистов и террористов.

Религиовед Роман Силантьев, который в ходе экспертизы для суда установил, что в пьесе «Финист — Ясный сокол» героизируются террористы, не исключил, что вокруг Беркович и Петрийчук сформировалось экстремистское сообщество. Эксперт сообщил, что ему, его детям и двум другим авторам деструктологической экспертизы присылали угрозы, также угрожали свидетелям. Он назвал верным решение суда.

Суд над режиссёром и драматургом на основании ходатайства стороны обвинения проходил в закрытом режиме. Причиной стало то, что в адрес участников судебного процесса поступали угрозы.