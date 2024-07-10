Москва, 10 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Москве мужчина выгнал из вагона метро блогера Настю Ермак и её спутника якобы из-за её причёски. Об этом она сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

По словам блогера, сначала мужчина удивился её внешности и начал снимать на телефон, а потом спросил, является ли она русской. Когда она ответила утвердительно, он потребовал от молодых людей выйти из вагона.

«Он пинал Влада в спину… Когда он допинал нас до крайнего вагона, встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит», — заявила Ермак.

Она добавила, в вагоне все остались равнодушны к этой ситуации. Блогер сообщила, что намерена написать заявление в полицию. Позже она сообщила, что мужчину нашли, это был 40-летний бывший полицейский.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Москве задержали трёх пранкеров, снимавших противоправные видео в метро. Их привлекли к административной ответственности. Ранее в Сети появились видеоролики пранкеров, которые бегали по крышам вагонов метро, били ногами по поезду и инсценировали драку.