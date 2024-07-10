Москва, 10 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Запад совместно с Украиной развязал против России широкомасштабную диверсионно-террористическую войну, в рамках которой они стремятся нанести ущерб репутации РФ. Такое мнение 10 июля корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя предотвращение теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Павел Львов/РИА Новости Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

ФСБ 10 июля сообщила о предотвращении теракта на «Адмирале Кузнецове». Украинские спецслужбы через мессенджеры вышли на офицера, который служит на этом корабле, и стали склонять его к преступлению, обещая деньги и выезд за границу. Военнослужащий сообщил об этом органам безопасности, и дальнейшее общение с украинским куратором проходило под контролем российских спецслужб.

Перенджиев отметил, что этот случай демонстрирует масштабную работу западных спецслужб, которые действуют через своих украинских коллег.

Он пояснил, что подрыв российского корабля готовился не столько в интересах Украины, сколько в интересах Запада, поскольку этот корабль является символом силы российского флота. Это могло бы стать серьёзным ударом по военно-морской мощи и репутации Вооружённых сил РФ, пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России успешно наносят поражение Украине на поле боя, они уничтожают военную мощь коллективного Запада, ликвидируют как рядовых наёмников, так и высокопоставленных западных военнослужащих. Поэтому Запад ищет способы отомстить, и один из них — диверсионно-террористические действия.

«Ранее Запад делал ставку на диверсии и на теракты против мирного населения и военкоров, стремясь посеять панику и вызвать недовольство в российском обществе. Однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь они решили нанести удары по символам военной мощи России, вызвать недоверие людей к руководству страны и Вооружённых сил, а также запугать российских военнослужащих. По сути, Запад и Украина совместно развернули против России широкомасштабную диверсионно-террористическую войну, стремясь подорвать репутацию нашей страны», — добавил Перенджиев.

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Как передавало ИА Регнум, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в марте на проходящего военную службу на крейсере россиянина 2000 года рождения через мессенджеры WhatsApp и Telegram вышел представившийся Олегом сотрудник украинских спецслужб.

Он начал склонять военнослужащего к совершению теракта на крейсере, используя психологическое воздействие — от обещаний выезда за границу по поддельным документам и крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. «Олег» утверждал, что всю эту «операцию» курирует лично руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

ФСБ опубликовала видео, как в ходе оперативной игры против украинской военной разведки имитировали теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов». По информации ведомства, украинская разведка направила российскому военнослужащему через логистическую компанию компоненты для взрывного устройства. От него требовали видео с подтверждением поджога на крейсере и обещали после этого эвакуировать в Финляндию. После получения требуемых кадров украинский куратор сразу удалил все контакты, которые использовал для связи.

Кроме того, 10 июля ФСБ заявила о задержании российского гражданина, который по заданию украинской разведки готовил теракт против троих высокопоставленных офицеров Минобороны. Ему прислали три взрывных устройства, мужчина замаскировал их с помощью подарочной упаковки.

ФСБ 8 июля сообщила о предотвращении угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который планировал Киев. Украинские спецслужбы вышли на связь с российским пилотом и пытались его завербовать, угрожая близким и обещая вознаграждение и гражданство Италии. В ходе оперативной игры российская сторона получила координаты украинского аэродрома, куда требовалось пригнать самолёт, туда был нанесён удар.