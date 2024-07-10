Казань, 10 июля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолёта Cessna-172 в Татарстане. Ролик в Telegram-канале разместила Приволжская транспортная прокуратура.

Кадр из видео

На видео обгоревшие обломки разбившегося воздушного судна, которое упало в Камско-Устьинском районе республики. Самолёт лежит в поле, от него практически ничего не осталось, он сгорел дотла. Вокруг выжженная трава.

Как сообщало ИА Регнум, прогулочный легкомоторный самолёт Cessna-172 разбился 10 июля возле посёлка Камское Устье в Татарстане. Он упал возле палаточного лагеря и загорелся.

Жертвами крушения стали 46-летняя мать с 11-летней дочерью, а также пилот воздушного суда, которому был 41 год. Ещё один мужчина, находившийся на борту воздушного судна, выжил. У 47-летнего пострадавшего тяжёлые травмы. Его госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Следственный комитет России в связи с авиакатастрофой возбудил уголовное дело по части 3 статьи 2363 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия.

По данным оперативных служб, причинами крушения могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.