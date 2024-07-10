Москва, 10 июля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Российский офицер сымитировал для Киева взрыв на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в рамках операции ФСБ по предотвращению теракта. Российское ведомство 10 июля опубликовало записанное моряком видео.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901029" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт разведки Украины на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Мужчина заснял свои приготовления к взрыву, показав приготовленные им материалы. Затем он сообщил, что прибыл на место и что сейчас будет «соединять провода». Затем он заснял момент, когда пиротехнические средства загорелись. На видео попала яркая вспышка, сопровождавшаяся громким треском. При этом на месте «взрыва» не произошло никаких разрушений.

«Ну вот, получилось», — сообщил он.

Офицер рассказал, что его «завербовал» в марте человек по имели Олег. Он представился сотрудником Центра информационно-психологических операций Украины, уточнив, что его действия курирует руководитель ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Российского офицера он вербовал, используя методы психологического давления.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 10 июля проинформировала о предотвращении теракта на «Адмирале Кузнецове», который собирались осуществить спецслужбы Украины, завербовав служащего на корабле офицера. Общаясь с ним через мессенджеры, офицера убеждали в том, что он должен осуществить взрыв. За это ему пообещали денежное вознаграждение и выезд из России в Финляндию.

Согласившись на словах с вербовщиками, офицер сообщил о готовящемся теракте в ФСБ. Сотрудники ведомства проконтролировали его дальнейшее общение с украинской стороной. Разведка Украины направила офицеру компоненты для взрывного устройства через логистическую компанию. Бомбу он должен был собрать сам, а затем осуществить взрыв и прислать видео. После получения видео «куратор» удалил все контакты и перестал выходить на связь.