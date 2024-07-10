Москва, 10 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и Запад пока отказываются от мирных переговоров, но смена власти на Украине может изменить ситуацию, написал 10 июля в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Максим Гучек/РИА Новости

По его мнению, в Киеве возможен новый «кровавый майдан». В этом случае к власти придут ещё более радикальные группы, что поставит НАТО в затруднительное положение.

«И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее», — написал Медведев.

Российский политик считает, что в этом случае Запад принудит украинские власти признать итоги СВО и в Киеве установится умеренный политический режим. Но это не будет окончанием военной операции России, так как оставшиеся на Украине радикалы всё равно придут к власти, тогда настает время, чтобы «окончательно раздавить гадину».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 мая заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом, если будет соблюден ряд условий. Основными из них являются полный вывод ВСУ с территорий новых российских регионов и отказ украинский властей от вступления в НАТО. Также Россия требует отмены всех санкций, введённых против неё.

5 июля российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подчеркнул, что Москва выступает за окончательное завершение конфликта. Нужно его полное разрешение, а не перемирие и не пауза, которые Киев может использовать для восстановления потерь, отметил Путин.