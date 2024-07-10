* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили в суде.

Вадим Тараканов/ТАСС Телеведущая Татьяна Лазарева

«Ходатайство о заочном аресте Лазаревой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета), удовлетворено», — говорится в сообщении.

Мера пресечения предусматривает задержание сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента её экстрадиции в Россию или задержания на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля следствие потребовало заочно арестовать телеведущую. 17 июня в отношении Лазаревой возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, пояснил, что поводом стали высказывания телеведущей об ударах украинских беспилотников по объектам в России.

В частности, правоохранители провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма. В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

13 июня стало известно, что её объявили в розыск по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Лазарева неоднократно получала штрафы за нарушение маркировки иноагента. 22 июня в правоохранительных органах сообщили, что следователи могут возбудить ещё одно уголовное дело в отношении телеведущей. Бежавшую из страны журналистку заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.