Москва, 10 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В Москве четверо мигрантов из Киргизии забили до смерти 38-летнего участника СВО. После избиения один из мигрантов крикнул сослуживцу лежащего на асфальте «забирай своего бойца». Мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Его товарища госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Убитый участник СВО Николай С

28 июня 34-летний Максим и 38-летний Николай, будучи в увольнительной, встретились около станции метро «Тушинская». Друзья хотели отметить долгожданную встречу и обсудить планы на будущее: оба за неделю до этого в подразделении «Ахмат» в Истре подписали новый контракт с Минобороны и в июле планировали вернуться в зону СВО.

Николай и Максим приобрели алкогольные напитки и отмечали встречу. Спустя пару часов Максим отошёл в магазин, а когда вернулся увидел, что его товарища уже избивала толпа мигрантов.

«Около часа ночи 29 июня у станции метро «Тушинская» четверо мигрантов Абдрасул У. С., Абдрасул У. М., Баралиев Д. Э., Аширбек У. О. избили участника СВО Николая С. Товарищ Николая Максим попытался заступиться за друга, но мигранты завалили обоих мужчин на землю и избивали по голове и лицу», — говорится в материалах дела.

После избиения в сознании оставался только Максим, Николай лежал без движения. Из материалов дела следует, что в этот момент кто-то из мигрантов сказал Максиму подниматься и «забирать своего бойца» с улицы. Максим подошёл к своему товарищу, но у того уже не было пульса. Николай умер до приезда скорой помощи. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Максима госпитализировали в Нейрохирургическое отделение ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина.

«В настоящий момент трое мигрантов задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Все задержанные — граждане Киргизской Республики», — сообщил источник.

Максим и Николай знакомы друг с другом с 2011 года. Познакомились они в колонии в Орловской области, где оба отбывали наказание за кражу. Находясь в колонии, они оба подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и отправились в зону СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 15 сентября 2023 года в поселке Новокаолиновый Челябинской области девятнадцатилетний боец ММА Рустам Байжуменов ударил участника СВО, после чего мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Карталинский городской суд приговорил молодого человека к ограничению свободы на один год и шесть месяцев и отпустил из-под стражи в зале заседаний.