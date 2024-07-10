Москва, 10 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к пяти годам воспитательной колонии подростка, который облил сверстника бензином на детской площадке и поджег. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который облил своего 14-летнего знакомого бензином на детской площадке в Чечёрском проезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Следственный комитет уточнил, что подросток признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д», ч. 2, ст. 105 УК РФ), вину он не признал.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня 2023 года подросток на детской площадке в Москве облил легковоспламеняющейся жидкостью своего сверстника и поджёг. Пострадавший получил ожоги 100% поверхности тела, его доставили в больницу, позднее мальчик умер в медучреждении. По данному происшествию СК возбудил уголовное дело.