Москва, 10 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с обращением бойца Вооружённых сил России, которое мужчина сделал незадолго до своей гибели в зоне спецоперации. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Vойско Zаботы Орёл».

Кадр из видео

На видео боец обращается к мальчику по имени Роман. Кем ему приходится ребёнок, точно неясно. Мужчина употребляет фразу «Дядя Анвар всегда с тобой». При этом в комментарии к ролику указано, что это обращение к сыну.

«Всё хорошо будет, не переживай. <…> Никого не слушай, ты настоящий мужчина», ― говорит боец.

Авторы поста сообщили, что через некоторое время после записи ролика участник СВО погиб. Подробности не уточняются.

Мужчину похоронят в Мценске, куда его привезёт брат, который также участвует в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России продолжают продвижение в зоне спецоперации. 9 июля подразделения группировки российских войск «Центр» освободили от украинских боевиков населённый пункт Яснобродовка на территории ДНР.

Подразделения Южной группировки войск за сутки 8 июля улучшили положение по переднему краю. ВСУ на данном направлении потеряли за сутки до 770 военных, танк, бронетранспортёр М113 производства США, бронемашину Humvee производства США и 14 автомобилей. Также более выгодные позиции заняли подразделения группировки войск «Восток». В результате действий российских военных на этом направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, в том числе бронетранспортёр М113, семь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 и три полевых склада боеприпасов.