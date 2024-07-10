Москва, 10 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Попытки смешать понятия никаба и хиджаба и представить их частью одной религиозной одежды являются стратегией, направленной на смещение акцентов в дискуссии о радикализме, вопросах безопасности и границах светскости в сторону лево-либеральной повестки «угнетения» какой-то религиозной группы. Такое мнение 10 июля высказал политолог Илья Ухов в Telegram-канале.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press Никаб

Он отметил, что ситуация вокруг консолидированного решения подавляющего числа авторитетных российских муфтиев ввести запрет на ношение никаба продолжает развиваться.

«Оставшись в очевидном меньшинстве, никабофилы из Казани и Москвы решили прибегнуть к примитивным манипуляциям и подлогу. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, стремительно теряющий позиции в рейтинге уважения коллег по цеху, решил реабилитироваться, «выразив солидарность» с позицией кавказских муфтиев в отношении некоего «закона Даванкова». Этот законопроект в числе прочего предлагал запретить ношение хиджаба в образовательных учреждениях», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что этот законопроект вызвал интерес, но был не проработан, поскольку вопрос ношения хиджаба более сложный, чем вопрос ношения никаба. Если никаб — аксессуар для российских мусульман нетрадиционный и его ношение необязательно, то с хиджабом всё гораздо сложнее. Данная инициатива, названная муфтиями «антиисламской», не имела больших перспектив, подчеркнул Ухов.

Он указал на то, что муфтий Татарстана попытался воспользоваться ситуацией и смешать вопрос о ношении никаба и хиджаба и сделал это, используя фразу «покрытые девочки», которая является максимально размытой и может относится и к никабам, и к хиджабам.

Политолог напомнил, что в заявлении КЦМСК чётко указано, что Кавказ высказал своё мнение по поводу никабов и не собирается его менять. Это мнение заключается в том, что ношение никаба, а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит вред мусульманам, так как оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

По словам Ухова, единственные, кто пока не высказался открыто и недвусмысленно, — это Духовное управление мусульман Татарстана и ДУМ РФ, возглавляемое Равилем Гайнутдином.

«Вместо того чтобы солидаризироваться со всеми здравомыслящими российскими муфтиями, они встали на тропу защиты интересов радикалов. Манипулятивное смешивание понятия никаба и хиджаба и подмена их некой «религиозной одеждой» (причем сам же Самигуллин всё прекрасно понимает, он хорошо образован) — это очередная попытка сместить акценты в нормальной дискуссии о радикализме, вопросах безопасности и границах светскости в сторону лево-либеральной повестки «угнетения» какой-то религиозной группы», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение принималось с учётом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов объявил, что ношение никабов в республике временно запрещено в соответствии с заключением отдела фетв.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин заявил, у большинства российских мусульман нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. По его словам, исключение составляют мусульмане Северного Кавказа, но этот вопрос можно решить в законодательном порядке в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства. Он напомнил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев отметил, что никабы несвойственны российскому исламу и могут быть использованы террористами.

Ранее Ухов отмечал, что никаб — это символ не ислама, а радикально-салафитских течений, которые стремятся проникнуть в среду российских мусульман и повлиять на неё.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.