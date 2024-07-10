Грозный, 10 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал 10 июля видео с пленными украинскими военными.

Кадр из видео

На видео, которое Дудаев выложил в Telegram-канале, он рассказал, что двое чеченцев попали в плен к ВСУ, потому что были без сознания. Украинские бойцы сдались в плен добровольно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901008" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обращение к нацистскому отродью Карпенко

Таким образом он ответил на видео, которое в июне опубликовал YouTube-канал Apostle Dmytro Karpenko: украинский блогер Дмитрий Карпенко опубликовал интервью с чеченскими военные, которые попали в плен к ВСУ.

Как напомнил Дудаев, Карпенко в своём материале всячески восхваляет 5-ю штурмовую бригаду ВСУ, захватившую в плен двух чеченцев, и просит ставить лайки под видео. Дудаев пояснил, что решил показать «нацистскому отродью», подразумевая Карпенко, что 5-я бригада находится в плену почти в полном составе.

Чеченцы попали в плен без сознания, их контузило.

«А вот эти вот, которые за спиной, представители вот этой вот 5-й штурмовой бригады, они добровольно сдались в плен», — заявил Дудаев.

Военнопленные подтвердили факт добровольной сдачи. Чеченский министр отметил, что это первое отличие. Второе заключается в том, что никто не заставлял сдавшихся в плен делать признаний в добровольной сдаче — они сами так решили, в то время как ВСУ пытают пленных.

Дудаев также отметил, что «эти бедолаги» сдались в плен, сбежав от оккупации киевского нацистского режима.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля российские разведчики в Харьковской области без единого выстрела взяли в плен две смены бойцов ВСУ и заняли опорный пункт в глубине обороны украинской армии. Как рассказал командир танкового соединения ВС РФ с позывным Рубин, украинские военные практически не сопротивлялись.

Также 7 июля стало известно, что украинские бойцы добровольно сдались в плен в Херсонской области, использовав спецканал связи в Telegram. Чтобы попасть в плен к российским военным, они на самодельных плотах организованно переплыли Днепр.