Мурманск, 10 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Федеральную службу безопасности за предотвращение теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Павел Львов/РИА Новости

«Хочу поблагодарить ФСБ, оперативников и всех тех, кто обеспечивает безопасность нашей страны. Очередной предотвращённый теракт, связанный с авианосцем «Адмирал Кузнецов», показывает эффективность, чёткость и слаженность работы нашей службы безопасности», — сказал он журналистам.

Чибис рассказал, что власти региона постоянно взаимодействуют с органами безопасности в рамках оперативного штаба и принимают все необходимые меры.

Глава региона отметил, что угроз достаточно, и призвал граждан информировать правоохранительные органы о подозрительных людях или предметах.

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Как передавало ИА Регнум, 10 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Украинские спецслужбы через мессенджеры вышли на офицера, который служит на этом корабле, и стали склонять его к преступлению, обещая деньги и выезд за границу. Военнослужащий сообщил об этом органам безопасности, и дальнейшее общение с украинским куратором проходило под контролем российских спецслужб.

Позднее ФСБ опубликовала видео, как в ходе оперативной игры против украинской военной разведки имитировали теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов». По информации ведомства, украинская разведка направила российскому военнослужащему через логистическую компанию компоненты для взрывного устройства. От него требовали видео с подтверждением поджога на крейсере и обещали после этого эвакуировать в Финляндию. После получения требуемых кадров украинский куратор сразу удалил все контакты, которые использовал для связи.