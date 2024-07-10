Вашингтон, 10 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине. Глава Белого дома выступил с таким утверждением вечером 9 июля на открытии юбилейного, 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Не заблуждайтесь, Россия проигрывает в … [украинском конфликте]», — заявил он.

Байден также назвал это «поворотным моментом» для Европы, трансатлантического сообщества и всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля украинский военный эксперт Константин Машовец признал, что армия России успешно продвигается на купянском направлении. По его словам, там складывается критическая ситуация для украинских войск, которая чревата провалом для Киева.

Британский аналитик Александр Меркурис 28 июня отметил, что ВСУ за сутки потеряли рекордное за время СВО число бойцов — 2345 человек. Эксперт добавил, что украинские войска не несли таких больших потерь даже в худший для них период — летом 2023 года.

Комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук 19 июня заявил, что Киев проигрывает конфликт и проиграет его окончательно, если ситуация в зоне боевых действий не изменится. По словам украинского бойца, выбранная российскими военными стратегия «ползучего наступления» может иметь для украинских боевиков не просто неприятные, а критические последствия.

Американская газета The Wall Street Journal 8 июля написала, что Байден в последнее время начал гораздо чаще запинаться во время своих публичных выступлений. По словам авторов публикации, у главы Белого дома бывают периоды, когда он оживленно реагирует на происходящее вокруг и сохраняет внимание к деталям, однако в большинстве случаев наблюдается строго обратная ситуация.