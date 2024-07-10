Москва, 10 июля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Инициатива о признании певицы Аллы Пугачёвой иноагентом уже перезрела. Такое мнение 10 июля корреспонденту ИА Регнум высказал общественный деятель Вадим Манукян, комментируя призыв депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по обороне Алексея Журавлёва признать Пугачёву иностранным агентом и лишить её имущества в России за дискредитацию Вооружённых сил.

Евгения Новоженина/РИА Новости Певица Алла Пугачёва

Ранее певица в соцсетях опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве, подписав его словами, что даже терпению Бога есть предел.

Манукян отметил, что за последние два с половиной года Пугачёва неоднократно делала заявления, которые нельзя назвать пророссийскими.

«За это время Пугачёва продемонстрировала, что она не на стороне России, и теперь она показала, какой точки зрения придерживается. Поэтому заявления о необходимости признания её иноагентом вполне обоснованы. Эта инициатива уже давно перезрела. К тому же, ранее сама певица просила зачислить её в реестр иноагентов, и теперь она, вероятно, получит этот статус», — подчеркнул общественный деятель.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали из России. Они жили в Израиле, но уехали оттуда после обострения палестино-израильского конфликта. Певица неоднократно резко высказывалась о родной стране и её жителях. Так, в марте Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.

8 июля военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет». Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины, добавив, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО.

В Кремле подчеркнули, что Вооружённые силы России при ведении боевых действий принципиально не совершают ударов по гражданским объектам, и призвали ориентироваться на заявление оборонного ведомства.

МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что многочисленные свидетели подтвердили попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы.