Москва, 10 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за сутки сбили истребитель МиГ-29 и 55 беспилотников украинской армии. Об этом 10 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Миг-29 Воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда для РСЗО HIMARS производства США и четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

За время проведения СВО в общей сложности армия России уничтожила 627 самолетов, 277 вертолетов и 27 496 дронов ВСУ, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, днём 9 июля в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА. Уточнялось, что три из них уничтожили над Астраханской и ещё один — над Белгородской областью.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на 9 июля средства ПВО ВС России сбили 38 дронов ВСУ. В Минобороны отметили, что 21 БПЛА перехватили и уничтожили Ростовской области, семь — в Курской области, пять — в Астраханской области, три — в Белгородской области и два — в Воронежской области.