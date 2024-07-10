Москва, 10 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Россиянам нужно быть готовыми к будущим сражениям для защиты Отечества. Об этом 10 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он предположил, что если киевские власти капитулируют и в стране будет установлен умеренный политический режим, то это не станет концом специальной военной операции России.

По его словам, даже приняв поражение, оставшаяся часть радикалов, вдохновляемая западными врагами России, рано или поздно вернётся к власти после перегруппировки сил.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской», — отметил Медведев.

При этом он выразил уверенность, что и после этого враги России никуда не денутся, они будут копить силы и ждать удобного повода для её уничтожения.

«Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — призвал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, Медведев 1 мая заявил, что у России есть всё необходимое для победы — это технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Он подчеркнул, что победа будет за Россией.

Президент России Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности и цели СВО обязательно будут достигнуты. Глава государства выразил уверенность в победе страны.