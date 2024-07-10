* признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Телеведущей и актрисе Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) грозит до семи лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено статьёй УК РФ, по которой в отношении неё расследуют уголовное дело об оправдании терроризма.

Андрей Любимов/RBC/TASS Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Согласно картотеке Замоскворецкого суда Москвы, куда поступили материалы дела, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет»).

Следствие ходатайствовало о заочном аресте Лазаревой.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня в отношении Лазаревой возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, пояснил, что поводом стали высказывания телеведущей об ударах украинских беспилотников по объектам в России.

В частности, правоохранители провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма. В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

13 июня стало известно, что её объявили в розыск по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

22 июня в правоохранительных органах сообщили, что следователи могут возбудить ещё одно уголовное дело в отношении телеведущей. Бежавшую из страны журналистку заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее Лазарева неоднократно получала штрафы за нарушение маркировки иноагента.