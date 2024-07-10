Сочи, Краснодарский край, 10 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Пожар произошёл в здании районного суда на улице Победы в Сочи в Краснодарском крае.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поступило сообщение о возгорание по адресу: Сочи, Лазаревский район, ул. Победы», — сообщила журналистам пресс-служба краевого управления МЧС.

По информации ведомства, спасатели прибыли на место пожара в 12:26. Огонь охватил 300 квадратных метров. Огонь тушат 14 человек личного состава, они используют четыре единицы техники. Данных о погибших и пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900993" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Большом Сочи горит районный суд

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля также произошёл пожар в Москве. Загорелись кровля и чердак многоэтажного дома, находящегося на Рублёвском шоссе в районе Крылатское. Жители дома самостоятельно эвакуируются, на место происшествия прибыли оперативные службы.

Кроме того, 10 июля произошёл пожар в Волгограде на складе вторсырья. По последним данным, огонь охватил 1 тыс. квадратных метров. В тушении пожара участвуют более 60 спасателей, привлекли 19 единиц техники.