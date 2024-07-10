Красногорск, 10 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске прошли обыски. Следственные мероприятия силовики провели в рамках расследования уголовного дела. Об этом 10 июля сообщили в правоохранительных органах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Валерий Драганов

В это время в доме находились жена и сын экс-парламентария. Сам бывший народный избранник находится в Екатеринбурге на форуме «Иннопром-2024». Ему вручили повестку, по которой он должен приехать в Москву и поговорить со следователем.

По информации источника в правоохранительных органах, обыски могут быть связаны с деятельностью «Российской буровой корпорации» и неуплатой налогов. Процессуальный статус Валерия Драганова он не уточнил.

Сам Драганов заявил, что спокоен за свою судьбу, и выразил надежду на то, что происходящее подвергнут объективному правовому анализу.

«Я не могу вам ничего сказать, я добропорядочный гражданин, который хочет отвечать за свои слова. <…> Я возвращусь в Москву и обязательно по этому поводу выскажусь», — процитировала «Газета.Ru» Драганова.

Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. До 2008 года он состоял в Генсовете «Единой России». Также был президентом Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и состоял в исполкоме Российского футбольного союза (РФС). В 2006–2007 годах Драганов был заместителем гендиректора холдинга UC Rusal. С 2012 по 2017 год — президент «Автотор Холдинга».

До работы в Госдуме служил в таможне, дойдя до должности заместителя председателя Государственного таможенного комитета (1992–1998), а затем и возглавив его (1998–1999).

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии России.

21 мая следователи провели обыски по месту жительства Николая Степанова, бывшего помощника лишённого полномочий экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина. Степанов был участником собрания «Съезд народных депутатов» (организация, признанная в РФ нежелательной), который проводился по инициативе Пономарёва.