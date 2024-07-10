Москва, 10 июля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. ФСБ 10 июля опубликовала видео, как в ходе оперативной игры против украинской военной разведки имитировали теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Кадр из видео

«Приехал на место… Сам кулёчек, провода, электроспичка. Сейчас буду соединять», — комментирует на кадрах свои действия молодой человек, находясь в заброшенном здании.

По информации ФСБ, украинская разведка направила российскому военнослужащему через логистическую компанию компоненты для взрывного устройства. От него требовали видео с подтверждением поджога на крейсере и обещали после этого эвакуировать в Финляндию. После получения требуемых кадров украинский куратор сразу удалил все контакты, которые использовал для связи.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Украинские спецслужбы через мессенджеры вышли на офицера, который служит на этом корабле, и стали склонять его к преступлению, обещая деньги и выезд за границу. Военнослужащий сообщил об этом органам безопасности, и дальнейшее общение с украинским куратором проходило под контролем российских спецслужб.

Кроме того, 10 июля ФСБ заявила о задержании российского гражданина, который по заданию украинской разведки готовил теракт против троих высокопоставленных офицеров Минобороны. Ему прислали три взрывных устройства, мужчина замаскировал их с помощью подарочной упаковки.

8 июля ФСБ сообщила о предотвращении угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который планировал Киев. Украинские спецслужбы вышли на связь с российским пилотом и пытались его завербовать, угрожая близким и обещая вознаграждение и гражданство Италии. В ходе оперативной игры российская сторона получила координаты украинского аэродрома, куда требовалось пригнать самолёт, туда был нанесён удар.