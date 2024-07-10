Лондон, 10 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Новое правительство лейбористов в Великобритании не будет отменять решение, позволяющее Киеву использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом 10 июля написала газета Financial Times.

Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

«[Новый премьер-министр Британии] Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России», — говорится в статье.

Уточняется, что в то же время Стармер указал на то, что украинская армия должна использовать поставленное Британией вооружение «в соответствии с международным гуманитарным правом» и исключительно для «оборонительных» целей. При этом он добавил, что как использовать это оружие для таких целей, будет решать сам Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Дэвида Кэмерона, который тогда являлся главой МИД Британии, о праве ВСУ использовать предоставляемое британское оружие для ударов по России. Позднее публикацию статьи отозвали, объяснив это необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Грант Шаппс, занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании, 14 мая заявил, что Лондон разрешил Киеву использовать британское оружие для атак по Крыму. При этом он добавил, что использовать оружие Британии любые страны могут «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев 11 мая заявил, что украинские боевики уже используют поставляемое Британией оружие для атак против российских регионов. Дипломат уточнил, что британская сторона продолжает быть одним из крупнейших военных доноров Киева и лоббирует поставки оружия ВСУ другими странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 июля назвал очередным безответственным шагом и эскалацией конфликта заявления Стармера о том, что у Киева якобы есть право использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России «для самообороны». Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет тщательно фиксировать такого рода шаги и принимать соответствующие меры.