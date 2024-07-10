* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Режиссёр Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), приговорённая к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала решение суда. Комментарий появился в Telegram-канале сторонников режиссёра.

РИА Новости/ Илья Питалев Режиссер Евгения Беркович

В своём первом заявлении после решения суда она призналась, что ещё находится в состоянии «наркоза» и старается из него резко не выходить.

Также Беркович заявила, что «тюрьма — не могила, срок — не резина», и попросила неравнодушных прислать ей книги: хорошие детективы, современные романы. Она также сообщила, что намерена обжаловать приговор.

8 июля Второй Западный окружной военный суд признал виновными Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Суд также лишил их права заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трёх лет.

В суде сообщили, что у осуждённых есть право на помилование президента России. Согласно статье 205.2 Уголовного кодекса, Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение, когда отбудут не менее трёх четвертей срока наказания

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вынесенный судом приговор Беркович. Он напомнил, что в Кремле никогда не комментируют решения суда, не будут делать это и сейчас.

Руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), религиовед Роман Силантьев считает, что суд принял верное решение, а также выразил мнение, что обе обвиняемые могли бы избежать более сурового наказания, если бы выбрали более профессиональных адвокатов. Он также отметил, что вокруг Беркович и Петрийчук могло возникнуть полноценное экстремистское сообщество.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук возбудили из-за поставленного ими спектакля «Финист — Ясный сокол». В пьесе женщины знакомились через соцсети с представителями радикального ислама. Режиссёра и драматурга задержали в мае 2023 года после публикации в Сети видео с читкой произведения. В нём следователи увидели признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признают.

Экспертиза доказала, что спектакль героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.