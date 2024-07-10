Москва, 10 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Заявление британского премьер-министра Кира Стармера о том, что у Киева якобы есть право применять ракеты Storm Shadow для ударов по России «для самообороны», является очередным безответственным шагом и эскалацией конфликта, сообщил 10 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что этого заявления в Кремле пока не видели.

«Но если это так, то, безусловно, это ещё один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряжённости и серьёзного эскалирования ситуации», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российское руководство будет тщательно фиксировать все подобные шаги и принимать соответствующие меры.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля лидер Лейбористской партии Страмер сменил Риши Сунака на посту главы британского правительства. В преддверии саммита НАТО он пообещал поднять оборонные расходы Великобритании на уровень до двух с половиной процентов ВВП.

Накануне, 9 июля, Страмер заявил журналистам в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, что Киев должен решать сам, как именно в оборонительных целях использовать полученное от Британии оружие.

Ранее Сунак заявлял о праве киевского режима использовать натовское оружие «при соблюдении международных гуманитарных законов» и исключительно для «оборонительных» целей. Кроме того, бывший министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил в мае, что Киев якобы имеет право наносить по России удары британским оружием по территории России.

Газета Financial Times 10 июля сообщила, что новое лейбористское правительство Великобритании не будет отменять решения, позволяющего ВСУ применить британское оружие для нанесения ударов по России.