Москва, 10 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Действия ВС России на харьковском направлении направлены на создание зоны безопасности, способной остановить обстрелы Белгорода. Но необходимо время, заявил 10 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа ведется», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что детали следует уточнять у Министерства обороны.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая российский лидер Владимир Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.

28 мая глава государства отметил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.