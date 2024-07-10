Москва, 10 июля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи в Кремле не было разногласий. Об этом 10 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о том, почему было принято решение не проводить переговоры лидеров двух стран в расширенном формате.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Нет, дело не в каких-то разногласиях. Узкий формат тоже был достаточно широким», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что главе правительства Индии необходимо было срочно лететь в Австрию, где у него были намечены на конец дня мероприятия, в связи с чем стороны приняли решение сэкономить время.

«Вся повестка дня фактически была отработана, поэтому приняли решение не проводить широкий формат», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Песков рассказал, что президент России и премьер-министр Индии во время переговоров затронули все вопросы по повестке дня и конструктивно обсудили ситуацию вокруг Украины. Представитель Кремля добавил, что из-за исчерпывающего обсуждения всей повестки в узком формате Путин и Моди решили не проводить переговоры в расширенном составе.

Позднее в этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнёрство». Он уточнил, что Путин и Моди также наметили конкретные задачи и цели по взаимному партнёрству.