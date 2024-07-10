Москва, 10 июля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте, не соответствует действительности. Об этом 10 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Джо Байден

Выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне, Байден выразил уверенность в том, что Россия якобы проигрывает в украинском конфликте.

Ордуханян отметил, что подобные заявления нельзя воспринимать всерьёз. Они похожи на бред больного человека, страдающего и физическими, и психическими заболеваниями. Неудивительно, что Байдена регулярно посещает врач, специализирующийся на болезни Паркинсона, добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что за последнее время не может вспомнить ни одного высказывания Байдена, которое соответствовало бы действительности.

«Если исходить из заявлений главы Белого дома, то экономика США находится в прекрасном состоянии, ситуация на границе — замечательная, в стране нет преступности, именно Байден боролся с международным терроризмом во всём мире. Но официальные данные говорят об обратном», — добавил американист.

По мнению Ордуханяна, Байден сделал это заявление, чтобы произвести впечатление, но продемонстрировал свою невменяемость. Такие заявления были бы достойны сожаления и сочувствия, если бы они не исходили из уст человека, в руках которого всё ещё находятся мощные рычаги управления, подчеркнул политолог.

Он отметил, что заявление Байдена было сделано на саммите НАТО — наиболее агрессивной и подлой организации за последние 75 лет. Это говорит о том, что нужно быть готовыми к агрессии со стороны этого блока, уточнил эксперт.

«Главным и основным оружием НАТО остаются не танки, не ракеты и не атомные подводные лодки, а ложь, которую они активно используют. А противодействие лжи — это правда. И правда на нашей стороне», — подчеркнул американист.

Как передавало ИА Регнум, экс-президент США и политический оппонент американского лидера Дональд Трамп, выступая 9 июля перед сторонниками в штате Флорида, заявил, что Байден работает президентом на полставки из-за проблем со здоровьем. Трамп в очередной раз назвал Байдена самым плохим президентом в истории страны.

Лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор заявил, что невролог Кевин Каннард, специализирующийся на болезни Паркинсона, посещал Белый дом не для осмотра президента США Джо Байдена. Личный терапевт президента отметил, что Каннард работал с Байденом лишь на ежегодных медицинских осмотрах. Дополнительных посещений невролога американский лидер не совершал. По словам О’Коннора, Каннард уже долгие годы посещает клинику при Белом доме в рамках неврологической медпрактики, чтобы помочь «тысячам действующих» сотрудников.

Ранее врач-терапевт Кевин О’Коннор сообщил, что Байден имеет ряд заболеваний, среди которых гастроэзофагеальный рефлюкс, апноэ во сне, гиперлипидемия и артрит. При этом лечащий врач заверил, что у американского лидера черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция в норме, тремора нет, синюшность, цианоз и отёки отсутствуют. По заключению Кевина О’Коннора, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

Президент России Владимир Путин 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская армия с начала года освободила 880 кв. км, 47 населённых пунктов в Донбассе.

Он отметил, что у Генштаба есть планы достижения целей, по которым действует российская армия. Глава государства выразил уверенность, что все эти планы будут реализованы. Ускорение решения задач специальной военной операции возможно, но это повлечёт потери среди российских солдат, а забота об их жизнях и здоровье важнее, добавил глава государства.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что усилиями российских военных освобождено более 60% территории Донецкой Народной Республики. Оставшаяся под контролем киевского режима территория ДНР подлежит освобождению в рамках конституционных границ региона, подытожил Пушилин.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая заявил, что только в течение месяца российская армия освободила 28 населённых пунктов. Украинские войска в мае потеряли более 35 тыс. военных и 2,7 тыс. единиц вооружения.