Москва, 10 июля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Принятие в России закона, согласно которому местные власти с 2025 года смогут вводить туристический налог, позволит повысить качество туристических объектов. Об этом 10 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя одобрение Государственной думой соответствующего законопроекта в третьем, окончательном чтении.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам представителя Кремля, новый налог не приведёт к существенному подорожанию туристических услуг.

«По мере того как развивается секция туризма, благодаря этому налогу будет повышаться качество туристических объектов», — сказал он.

Песков уточнил, что в процессе создания документ рассматривали эксперты и депутаты и все доводы за принятие этого закона были аргументированы. Он также напомнил, что туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей в России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля Госдума одобрила в третьем чтении закон о введении туристического налога с 2025 года. В документе предполагается внести изменения в Налоговый кодекс для совершенствования российской налоговой системы. Новый налог будет местным, и его смогут вводить правовыми нормативными актами муниципальные образования.

Президент России Владимир Путин 4 июня в ходе совещания с правительством по теме автомобильных путешествий заявил, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха россиян, так и для экономического роста страны. Глава государства подчеркнул, что чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем будет лучше, так как в этом случае деньги будут оставаться в стране.