Москва, 10 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Пожар начался на крыше многоэтажки на Рублёвском шоссе в Москве. Перед ним был слышен сильный взрыв, сообщили очевидцы.

Кадр из видео

По их словам, огонь охватил чердак и крышу одного из домов в районе Крылатское.

Люди покидают квартиры жилого дома самостоятельно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900975" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар последовал за взрывом на крыше многоэтажки в Москве

На место пожара направились экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля из-за пожара из общежития Московского государственного университета на проспекте Вернадского эвакуировали находящихся в здании людей. В оперативных службах отметили, что пожар вспыхнул на девятом этаже здания дома студента МГУ.

4 июля в центре Москве на улице Грузинский Вал загорелась хозяйственная постройка, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работали 37 специалистов и 10 единиц техники. Также для тушения прибыл пожарный поезд. В экстренных службах уточнили, что горящий ангар обрушился по всей площади.