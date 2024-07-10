Вашингтон, 10 июля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Бывший президент России Борис Ельцин в 1999 году в разговоре с американским коллегой Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО, следует из стенограммы переговоров, опубликованной архивом нацбезопасности США.

Владимир Родионов/РИА Новости Борис Ельцин и Билл Клинтон

«События последних нескольких недель подтверждают, что США и НАТО допустили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия этого шага», — сказал американскому лидеру по телефону Ельцин.

Он добавил, что тогдашний президент Югославии Слободан Милошевич никогда не согласится капитулировать.

Ельцин подчеркнул, что действия североатлантического альянса привели к гуманитарной катастрофе и стали причиной обострения антиамериканских настроений в России.

В 1999 году вооружённый конфликт между сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привел к бомбардировкам Югославии, тогда включавшей Сербию и Черногорию, силами НАТО. Военную операцию провели без одобрения Совета Безопасности ООН, сославшись на то, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии. Удары по территории Югославии наносили c 24 марта по 10 июня 1999 года.

Как передавало ИА Регнум, в январе из рассекреченной стенограммы стало известно, что Ельцин предлагал Клинтону создать картель безопасности с Россией и Западом. На встрече с американским президентом в 1994 году российский экс-президент заявил, что при условии расширения НАТО Россию следует первой принять в альянс. Клинтон сдержанно воспринял инициативу коллеги, но оценил идею присоединения страны к НАТО.

В феврале 2023 года США обнародовали документы об обещаниях Клинтона Ельцину. Экс-глава Белого дома заявлял о готовности работать над «тесным сотрудничеством». Бывший американский лидер также говорил о необходимости начать работу по СНВ-2 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).