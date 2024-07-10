Москва, 10 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Украину пока не приглашают вступить в НАТО, потому что страны — члены альянса ещё не решили, как её поделить. Об этом 10 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Как отметила в эфире радио Sputnik дипломат, причиной нежелания НАТО принимать Украину, скорее всего, являются опасения о необходимости оказывать стране военную и финансовую помощь, потому что уже переданное Киеву количество оружия и денег нельзя сравнить ни с какой обязательной помощью какому-либо из государств — членов альянса.

Захарова подчеркнула, что ни одна из стран — членов блока никогда бы не получила такое количество помощи, которое уже получила не входящая в НАТО Украина.

«Не поделили они ещё Украину. Не знают они пока, как пройдет та самая линия, которая разрежет этот уже несвежий пирог и кому какая часть из него достанется. А смотрят они на Западную Украину? Конечно — как на то, что должно принадлежать странам — членам НАТО. Безусловно. В качестве их, как они называют, исторических территорий… Они пока ещё не знают, как они её будут есть. Вот в этом и ответ», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, из опубликованных 9 июля «Архивом по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона документов стало известно, что Совет нацбезопасности США ещё в 1994 году прорабатывал возможность вступления в НАТО Украины и стран Прибалтики. Вашингтон параллельно рассчитывал углубить отношения по линии Россия — НАТО, что затем могло бы обрести форму договора, регулирующего деятельность альянса.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg написало, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение разочарованы тем, что Украина не получит приглашение в НАТО по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Авторы публикации отметили, что в этот раз для Киева всё вновь закончится только обещаниями.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер уточнил, что Киев должен вывести все войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, и отказаться от планов вступить в НАТО.