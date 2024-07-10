* признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Следствие просит заочно арестовать бежавшую из России телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом 10 июля сообщили в Замоскворецком суде.

Соцсети Татьяны Лазаревой

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Лазаревой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Призывы или оправдание терроризма с использованием интернета»)», ― говорится в сообщении на сайте суда, куда поступили соответствующие материалы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня в отношении Лазаревой возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, пояснил, что поводом стали высказывания телеведущей об ударах украинских беспилотников по объектам в России.

В частности, правоохранители провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма. В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

19 июня телеведущую внесли в перечень экстремистов и террористов.

Лазарева неоднократно получала штрафы за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что она объявлена в розыск по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

22 июня в правоохранительных органах сообщили, что следователи могут возбудить ещё одно уголовное дело в отношении телеведущей. Бежавшую из страны журналистку заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.