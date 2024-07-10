Москва, 10 июля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. При создании новейшей крылатой ракеты «Изделие 720» учитывали опыт применения поражающих средств в ходе специальной военной операции, заявил гендиректор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».

РИА Новости

Он отметил, что раскрывать подробную информацию о новом снаряде пока рано.

По словам Богатикова, ракета стала воплощением лучших черт конструкторской школы «Радуги». В «Изделии 720» проверенные технические решения, используемые в крылатых ракетах большой дальности, сочетаются с новейшими разработками, созданными с учётом опыта боевого применения на СВО.

АО «ГосМКБ «Радуга» — проектно-конструкторское бюро, занимающееся разработкой и производством крылатых ракет различного назначения, является частью госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что ракеты «Изделие 305» показывают хорошую точность в зоне СВО. ракеты «Изделие 305» показывают хорошую точность в зоне СВО.

С 2021 года «Изделие 305» принято на вооружение российской армии. В июне 2022 года высокоточные авиационные ракеты с отклонением от линии прицеливания не более двух метров российские военные начали использовать в ходе спецоперации на Украине.

В январе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 км увеличили в два раза, а её боевая часть теперь составляет 800 кг.