Вашингтон, 10 июля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В США захотели запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. С такой инициативой выступили американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз.

Юрий Смитюк/ТАСС

В письме на имя гендиректора Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) Руперта Хоуса они отметили, что сейчас на мировые рынки поступает огромное количество российских морепродуктов под обнадёживающим знаком экомаркировки MSC, необходимой для экспорта в Евросоюз. Они подчеркнули, что совет не ввёл никаких санкций против России, а данная сертификация повышает стоимость продукции, из-за чего российская экономика только выигрывает.

Кроме того, сенаторы обратили внимание на якобы «тесные и давние связи» между российской рыбной отраслью и Кремлём, сообщило РБК. В этой связи Салливан и Коллинз потребовали принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC для всей рыбы и морепродуктов, выловленных в России.

В системе сертификации MSC используются международные правила и нормы, в том числе документы ООН, направленные на сохранение морских биоресурсов: если компания изымает ресурс из воды, то она должна обеспечить его восстановление в последующие годы, сообщили «Ведомости».

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США в декабре 2023 года ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба. В ведомстве пояснили, что такие меры приняты на основании указа президента США Джо Байдена. Так, в список попали лосось, треска, минтай и краб, а также приготовленные из них продукты, которые были выловлены в России или в водах под юрисдикций РФ или судами под российским флагом.

В марте Росрыболовство заявило о планах провести ревизию международных договоров с недружественными странами после того, как Фарерские острова начали дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов России.