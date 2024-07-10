Москва, 10 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В России продолжается расследование дела о получении самой крупной взятки в истории МВД на сумму 5 млрд рублей, фигурантами которого выступают бывшие сотрудники правоохранительного ведомства Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов. Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал принадлежащую им недвижимость, среди которой квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. Об этом 10 июля со ссылкой на источник сообщил «Коммерсантъ».

Семен Лиходеев/ТАСС

По версии следствия, бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-заместитель Соколов вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services (WEX) Алексея Иванова. Под угрозой уголовного преследования они навязали ему покровительство. Предполагается, что суммарно предприниматель перевёл им около 2120 биткоинов, что на момент 2021 года было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается в 10,5 млрд рублей.

Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки. На вырученные суммы подозреваемые приобрели значительное количество недвижимого имущества. По данным издания, Соколов владеет апартаментами в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Позднее в отношении экс-силовиков начались следственные действия, однако фигуранты успели бежать за границу. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Теперь СК арестовал недвижимость бывших сотрудников МВД в Москве — квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег», а также двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса», имеющие кадастровую стоимость более чем 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, бывших коллег экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в апреле объявили в розыск за взятку почти в пять млрд рублей. Фигурантами уголовно дела стали бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов.

По одной из версий, сбежавшие за границу подозреваемые могут находиться в Дубае.

Фигуранты дела под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. По версии следствия, деньги им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.