Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до тысячи кв. м
Волгоград, 10 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда увеличилась в два раза. Огонь распространился ещё на 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горит картон на открытой территории по сортировке вторсырья. Огонь охватил тысячу кв. м», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что пожар тушат более 60 специалистов и 19 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля на складе по переработке в Волгограде вспыхнул пожар. Изначальная площадь возгорания составила 500 кв. м. Уточнялось, что возгорание произошло утром 10 июля на складе в Краснооктябрьском районе города.
8 июля загорелся склад на территории промышленного предприятия в Мурманской области. Огонь полыхал в помещении, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. По данным МЧС, загорелась кровля на высоте 56 метров. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
30 июня сообщалось о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске Иркутской области. Площадь горения составила 6 тысяч квадратных метров. Люди в результате пожара не пострадали.