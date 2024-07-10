Волгоград, 10 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда увеличилась в два раза. Огонь распространился ещё на 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

РЕН ТВ

«Горит картон на открытой территории по сортировке вторсырья. Огонь охватил тысячу кв. м», — заявили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900962" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Картон загорелся в Волгограде

Там добавили, что пожар тушат более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля на складе по переработке в Волгограде вспыхнул пожар. Изначальная площадь возгорания составила 500 кв. м. Уточнялось, что возгорание произошло утром 10 июля на складе в Краснооктябрьском районе города.

8 июля загорелся склад на территории промышленного предприятия в Мурманской области. Огонь полыхал в помещении, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. По данным МЧС, загорелась кровля на высоте 56 метров. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

30 июня сообщалось о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске Иркутской области. Площадь горения составила 6 тысяч квадратных метров. Люди в результате пожара не пострадали.