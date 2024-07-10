Волгоград, 10 июля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На складе по переработке в Волгограде вспыхнул пожар, площадь которого составляет 500 квадратных метров. Об этом 10 июля сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Волгоградской области.

Эмилия Никитенко/ИА Регнум

«На территории склада по переработке вторсырья, на открытой территории происходит горение картона на площади 500 кв. м», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло утром 10 июля на складе в Краснооктябрьском районе города.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в четырёхэтажном жилом доме в городе Батайске вспыхнул пожар. Уточнялось, что загорелась кровля здания на площади 500 квадратных метров. Из подъезда горящего дома эвакуировали 20 человек.

Ранее в этот же день в общежитии дома студента на проспекте Вернадского в Москве вспыхнул пожар, из-за которого находившихся в здании людей эвакуировали. Отмечалось, что возгорание началось на девятом этаже.