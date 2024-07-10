Вена, 10 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Поставляя киевскому режиму оружие, западные страны нарушают принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые касаются передачи обычных вооружений и контролю за ПЗРК. Об этом 10 июля написал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что сегодня наблюдается полный отход стран — участников ОБСЕ с Запада от принципов скрупулёзного экспортного контроля за поставками вооружений и ответственного поведения при рассмотрении возможности их передачи в зоны конфликтов, которые они сами продвигали в течение многих лет.

«Более того, зачастую они сами (ЕС и НАТО. — Прим. ред.) дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе», — процитировал Гаврилова RT.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкин заявила, что Вашингтон в течение ближайших лет намерен в три раза нарастить производство боеприпасов, в том числе для нужд Киева. По её словам, такое решение также укрепит военные возможности НАТО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 4 июля отметил, что выделяющие Киеву новый пакет помощи США продолжают курс на войну. Он подчеркнул, что это вызовет только новые жертвы среди мирного населения, включая женщин и детей.