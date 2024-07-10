Вена, 10 июля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Последние события являются свидетельством того, что Европа «дрогнула» и начала задумываться о своём будущем. Такое мнение 10 июля высказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Дипломат задал вопрос о том, могут ли появиться в скором времени возможности для нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), чтобы реализовать его потенциал в сфере снижения военной напряженности.

У Москвы достаточно экспертного потенциала, и мы готовы к такой работе, отметил он.

«Последнее развитие событий «в поле» говорит о том, что Старая Европа «дрогнула» и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», — процитировал Гаврилова RT.

Глава делегации России отметил, что возвращение ФСОБ к выполнению таких задач зависит од действий Запада.

Гаврилов добавил, что российская сторона считает принципиальными условиями для этого отказ от попыток укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других и полный отход от попыток «размыть» сферу компетенции ФСОБ, дискриминационных практик в отношении конкретных стран — участников и провокационной антироссийской риторики.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июля заявил, что отношения российской стороны с Европейским союзом находятся в низшей точке. Глава государства добавил, что Москва воспринимает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Российский лидер 14 июня уточнил, что отношения России с Западом, включая ЕС, деградировали. Глава государства уточнил, что это произошло не по вине Москвы.

Президент 7 мая указал на то, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Путин отметил, что Москва была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра