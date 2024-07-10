Ист-Ратерфорд, США, 10 июля, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу уверенно обыграла национальную команду Канады в матче полуфинала Кубка Америки.

TASS /AP Photo/Julia Nikhinson Лионель Месси

Игра проходила на поле стадиона «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд и закончилась победой аргентинцев со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отличились полузащитник Хулиан Альварес (22-я минута) и нападающий Лионель Месси (51-я).

Для Месси этот мяч стал дебютным на нынешнем турнире Кубка Америки. До этого аргентинец впервые в карьере не отличился забитыми голами на групповом этапе крупного турнира.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с победителем матча Уругвай — Колумбия, который состоится 11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Месси прокомментировал период игровой карьеры, когда он выступал за команду «Пари Сен-Жермен». По его словам, этот период оказался нелёгким, а семье игрока иногда было очень тяжело.

В начале мая Месси впервые в карьере отдал пять результативных передач и забил гол в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Его клуб «Майами» победил со счётом 6:2.