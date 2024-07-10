Москва, 10 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила певице Алле Пугачёвой, высказавшейся о попадании ракеты в здание на территории больницы «Охматдет» в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее исполнительница в соцсетях написала, что «Бог терпелив, но всему есть предел». Дипломат со своей стороны выразила уверенность в том, что Бог обойдётся без советов Пугачёвой.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся ― не Тимошка, видит немножко», ― написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля уехавшая из России после начала СВО Пугачёва опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Артистка выложила снимок пострадавшего ребёнка на руках у женщины и подписала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

После такой реакции певицы депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») призвал признать Пугачёву иностранным агентом и лишить имущества в России за дискредитацию Вооружённых сил.

Военная администрация Киева 8 июля сообщила, что детская больница «Охматдет» пострадала якобы в результате ракетного удара по Киеву в Шевченковском районе. Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины, добавив, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО.

В Кремле подчеркнули, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам, и призвали ориентироваться на заявление оборонного ведомства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что причиной разрушений в здании детской больницы стало падение украинской ракеты ПВО.

Представитель Кремля, комментируя произошедшее, добавил, что Киев организует пиар-операции на крови и использует трагедии для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Захарова заявила, что по медучреждению ударила ракета NASAMS украинской армии, этот факт подтверждён, в том числе многочисленными свидетелями.