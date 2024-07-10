В Ялте спасли заблудившегося в горах туриста
Ялта, Крым, 10 июля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Заблудившегося в горно-лесной местности Ялты туриста спасли сотрудники МЧС, сообщили 10 июля в пресс-службе управления ведомства по Крыму.
Незарегистрированный турист, спускаясь с плато горы Ай-Петри, сошёл с тропы. Мужчина оказался на труднопроходимом скальном участке.
На этом участке была устойчивая сотовая связь, турист смог дозвониться и попросить о помощи.
«Сотрудники МЧС России нашли туриста и с помощью альпинистского снаряжения провели спасательные работы по его спуску в безопасное место», — сообщили в МЧС.
Туристу не потребовалась медицинская помощь. В его спасении участвовали три специалиста МЧС. Ведомство призвало туристов всегда регистрироваться, выходя на горные маршруты.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Казахстане погибла от удара молнии туристка из России. Женщина находилась на пляже на озере Шалкар в Западно-Казахстанской области. Во время шторма в неё попала молния.
В конце июня прошлого года восемь туристов из Краснодарского края потерялись в горах Карачаево-Черкесии. Туристов спасли, группа не регистрировалась, выходя на горный маршрут.