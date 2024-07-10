Ялта, Крым, 10 июля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Заблудившегося в горно-лесной местности Ялты туриста спасли сотрудники МЧС, сообщили 10 июля в пресс-службе управления ведомства по Крыму.

Кадр из видео

Незарегистрированный турист, спускаясь с плато горы Ай-Петри, сошёл с тропы. Мужчина оказался на труднопроходимом скальном участке.

На этом участке была устойчивая сотовая связь, турист смог дозвониться и попросить о помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900941" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Оказана помощь туристу в горно-лесной местности Ялты

«Сотрудники МЧС России нашли туриста и с помощью альпинистского снаряжения провели спасательные работы по его спуску в безопасное место», — сообщили в МЧС.

Туристу не потребовалась медицинская помощь. В его спасении участвовали три специалиста МЧС. Ведомство призвало туристов всегда регистрироваться, выходя на горные маршруты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Казахстане погибла от удара молнии туристка из России. Женщина находилась на пляже на озере Шалкар в Западно-Казахстанской области. Во время шторма в неё попала молния.

В конце июня прошлого года восемь туристов из Краснодарского края потерялись в горах Карачаево-Черкесии. Туристов спасли, группа не регистрировалась, выходя на горный маршрут.