Волгоград, 10 июля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Вспыхнувший после атаки украинского беспилотника пожар на нефтебазе в Волгоградской области полностью ликвидировали. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«10 июля в 03:40 (совпадает с мск. — Прим. ред.) пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о вспыхнувших на подстанции и нефтебазе в регионе пожарах после попытки атаки БПЛА ВСУ. Он отметил, что атаку дронов удалось отразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позднее в этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что после атаки украинского беспилотника на подстанцию маслодельного комбината в городе Судже вспыхнул пожар. Глава региона уточнил, что среди работников предприятия никто не пострадал.