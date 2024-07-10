Газа, Палестина, 10 июля, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа, демонтируют до конца следующей недели. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

«В среду будет временный пирс в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи возобновит работу, будет использоваться несколько дней, после чего его окончательно демонтируют», — говорится в материале.

Отмечается, что США решили свернуть проект, реализация которого долгое время страдала от непогоды и неопределённости в плане безопасности. Кроме того, при эксплуатации временного пирса возникали трудности с доставкой продовольствия.

Как передавало ИА Регнум, о создании временного морского порта на побережье сектора Газа для доставки гуманитарной помощи 7 марта сообщил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. Соответствующее поручение было направлено министерству обороны. Позднее к инициативе присоединились страны Евросоюза, Объединённые Арабские Эмираты и Кипр.

9 марта для начала строительства пирса было направлено судно поддержки General Frank S. Besson-class. Строительство было завершено в мае. Позднее проект сталкивался с многочисленными трудностями. Так, 25 мая военные США сообщили, что четыре лодки, которые были частью системы поддержки пирса, отделились от конструкции из-за неспокойной погоды. В конце месяца доставку гуманитарной помощи в сектор Газа приостановили. По данным Пентагона, на берег было доставлено более тысячи тонн гуманитарной помощи.