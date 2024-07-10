Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают снарядный голод, сообщил «РИА Новости» 10 июля заместитель командира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист. Таким известием ознаменован новый, 868-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отметив, что проблемы с боеприпасами у противника возникли, несмотря на помощь Запада, российский боец указал на преимущество армии ВС РФ на поле боя.

«Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — сказал замкомандира взвода.

Вместе с тем десантники известили, что за последний месяц количество дронов противника возросло.

Тем временем артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили вражеский замаскированный расчёт БПЛА. Минобороны показало видеокадры того, как огнём из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 бойцы РФ поразили точку с личным составом ВСУ, с которой взлетали беспилотники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900931" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчета гаубицы Д30 группировки войск «Запад»

Крупная группа украинских боевиков, состоящая из операторов FPV-дронов и вспомогательного персонала, поражена на правобережной части Херсонской области, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.