Минск, 10 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. ВСУ в последнее время концертируют свои силы на границе с Белоруссией, что вписывается в политику Запада, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, речь идёт о курсе западных стран на оказание давления на Москву и Минск.

«Шаги последнего времени, которые предпринимаются на южной границе республики, — это шаги, которые вписываются в общую линию Запада на устрашение, на оказание давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию как союзников, объединенных договором о создании Союзного государства», — сказал государственный деятель в интервью «Известиям».

Он напомнил, что белорусский лидер Александр Лукашенко дал отчетливый ответ на действия, которые предпринимаются как на западной, так и на южной границе Белоруссии. Мезенцев пояснил, что Минск стремится защищать свои границы и граждан с опорой на военную организацию государства, в том числе на силы территориальной обороны и народного ополчения.

Государственный секретарь отметил, что в Белоруссии находится российско-белорусская региональная группировка войск. Кроме того, страна работает над повышением уровня боевой подготовки, квалификации, профессионального уровня офицеров и сержантского состава своих войск.

По словам Мезенцева, с 2024 года безопасностью на границах занимается пограничный комитет Союзного государства, который является единой структурой.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что возле границы республики со странами ЕС расположились десять батальонных групп НАТО. Общая численность этой группировки составляет около 20 тысяч человек. Он подчеркнул, что расположение указанного контингента у границ страны является раздражителем для белорусских военных.

5 июля заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк рассказал, что у границ страны фиксируют присутствие украинского спецназа.