Прохоровка, Белгородская область, 10 июля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Храм в Прохоровке Белгородской области, повреждённый в начале июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, восстановили, сообщил 10 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Благодаря нашим строителям, которые к празднику 12 июля быстро провели все необходимые восстановительные работы», — сообщил Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идёт о Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в посёлке Прохоровка, кровля и фасад которого были повреждены 8 июня при атаке украинского беспилотника. В результате той атаки никто не пострадал.

12 июля православная церковь отмечает День память святых апостолов Петра и Павла.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки не менее шести раз обстреляли Шебекино. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников на Белгородскую область погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения, 17 из них направили в медицинские учреждения. Повреждения получили порядка 160 многоквартирных домов, 60 частных домов, около 140 автомобилей.