Лондон, 10 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне пообещал вывести оборонные расходы страны на уровень до 2,5% ВВП. Об этом 9 июля сообщило агентство Bloomberg.

Rwendland Кир Стармер

«На следующей неделе правительство приступит к стратегическому обзору, чтобы определить будущую оборонную стратегию Великобритании», — говорится в материале.

По информации источника, такая необходимость возникла на фоне призывов союзников, в том числе по НАТО, и критики военных, обеспокоенных перспективой масштабной ревизии вооружённых сил Великобритании.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства, утверждается, что Кир Стармер во вторник утвердил «дорожную карту» по повышению расходов на оборону.

Как отмечает Bloomberg, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак установил крайний срок достижения объёмов оборонных расходов в 2,5% ВВП на 2030 год.

Как передавало ИА Регнум, ранее новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил об истощении и нехватке финансирования вооружённых сил страны. Он также обозначил необходимость увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.