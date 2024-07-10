Владивосток, 10 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Полицейские в Приморском крае задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денег, в том числе у участников специальной военной операции (СВО). Об этом 10 июля сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации правоохранителей, злоумышленники действовали в городе Арсеньеве.

«Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО», — отметило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Согласно данным министерства, удалось установить причастность задержанных к девяти эпизодам противоправной деятельности. Они требовали денежную компенсацию от людей после оказания содействия в разрешении конфликтов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, против лидера группы открыто дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Всех задержанных арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре стало известно о том, что мошенники украли деньги российского военнослужащего, который погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. С его счёта преступники сняли более 1,2 млн рублей.

В середине апреля появилась информация о том, что жена участника спецоперации, жительница Элисты, Анастасия Зуева перестала выходить на связь с родственниками после прилёта в гости к матери в Москву. В день пропажи её на один из мессенджеров позвонил неизвестный человек. Позже полиция нашла женщину. Оказалось, что мошенники заставили её взять кредит в банке на сумму 1,5 млн рублей.