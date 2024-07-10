Вашингтон, 10 июля, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Первый день саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне продемонстрировал истинную агрессивную сущность НАТО, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

TASS /EPA

«Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали своё стремление навязать всему миру авторитарные порядки», — указал дипломат, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс в отчаянии от неспособности нанести России стратегическое поражение на Украине слепо следует по пути эскалации, повышая риски возникновения третьей мировой войны.

На первом дне саммита НАТО в Вашингтоне не прозвучало ни одного слова о мире, продвигались демонизация России и тезисы о необходимости продолжения поддержки киевского режима. Как отметил Антонов, военный психоз Запада вызывает всё большее отторжение, в том числе среди стран Глобального Юга и Востока, заинтересованных в формировании справедливого мироустройства.

«Геополитический реваншизм западников обречён на провал. Мир не станет вотчиной НАТО», — заключил посол.

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на церемонии открытия саммита заявил, что альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. Президент США Джо Байден высказал мнение, что Киев «сможет остановить» Россию при полной поддержке со стороны НАТО. По его словам, после победы на Украине РФ якобы будет создавать угрозу Европе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления западных политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, указал на то, что Североатлантический альянс за счёт нескольких волн расширений приблизился к российским границам и тем самым создал угрозу безопасности РФ. По его словам, попытки популяризировать на Западе тезис о «российской угрозе» необходимы исключительно для выбивания денег на затягивание конфликта на Украине.